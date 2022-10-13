Багдад, , 12:32 — REGNUM Один из кандидатов на пост президента Ирака заявил о прекращении участия в выборной гонке. Об этом 13 октября сообщает Shafaq.

Флаг Ирака Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что кандидат от Демократической партии Курдистана Ахмед Ребер объяснил свой отказ от участия в выборах в своём микроблоге Twitter.

«В целях достижения национального согласия и служения интересам страны и граждан я подал прошение о снятии моей кандидатуры на должность президента республики. Спасибо его превосходительству президенту Масуду Барзани и Демократической партии Курдистана за оказанное нам доверие…, а также спасибо нашим политическим союзникам, друзьям и всем, кто поддерживал нас в период выдвижения», — заявил Ахмед Ребер.

Заявление совпало с заседанием парламента Ирака, депутаты которого должны избрать сегодня президента страны.