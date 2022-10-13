Астана, 13 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В настоящее время в геополитике идут серьёзные изменения, мир преобразуется в многополярный и Азия начинает играть в нём ключевую роль. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — сказал он.

Также глава Российского государства уточнил, что в данный момент страны Азии стали локомотивом экономического роста в мире в них интеграционные объединения действуют динамично и с хорошей отдачей.

«Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики», — отметил Путин.

При этом он напомнил, что у истоков создания Делового совета при СВМДА, по линии которого за это время прошло большое количество успешных конференций и семинаров по всему спектру экономики, стояла именно Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пожелал эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успеха в проведении чемпионата мира по футболу.