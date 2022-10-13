Брюссель, 13 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В целом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель остался доволен результатами голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции о воссоединении новых регионов с Россией. Однако, как заявил сам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в ходе выступления на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии, есть и повод для беспокойства.

Mil.gov.ua Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Он отметил, что речь идёт о слишком большом числе воздержавшихся при голосовании.

«Я счастлив таким результатом, — сказал Боррель. — Но в то же время я обеспокоен, поскольку слишком много воздержавшихся. 20% мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять [резолюцию]. Для меня это слишком много».

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС в этой связи «предстоит ещё много работы» по переубеждению воздержавшихся.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 12 октября ГА ООН приняла резолюцию, которая не признаёт итогов референдумов о воссоединении четырёх новых регионов с Россией. Напомним, проект резолюции о непризнании изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов», а также их воссоединения с Россией был предложен Албанией и США.

Этот антироссийский документ был одобрен 143 странами. «Против» проголосовали пять государств: помимо России, это Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Кроме того, 35 стран воздержались при голосовании, в том числе Иран и Китай.

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Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, в ходе которых подавляющее большинство жителей регионов высказалось за воссоединение с Россией. 4 октября Совет Федерации ратифицировала договор между Россией и четырьмя новыми субъектами.

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