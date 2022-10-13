Москва, 13 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о заморозке выплат накопительной части пенсии еще на год, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На 2025 год продлевается установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. При этом она действует с 2014 года.

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Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть.