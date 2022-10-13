Москва, 13 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба признался, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева. Об этом он заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

Считая, что разговаривает с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, Кулеба отметил: «Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы. Что касается Крыма, то там ситуация немножечко другая. Во-первых, Крым — это источник боеприпасов для российской армии [на территории бывш. УССР] и база для их самолётов. Соответственно, уничтожение складов и баз в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой [территории бывш. УССР]».

Он также назвал условия переговоров Москвы и Киева. Он уверен, что русские предложат переговоры в тот момент, когда они поймут, что они проигрывают, что они в плохом положении, им нужна пауза: «Но если этот момент наступит, это значит, что нам эти переговоры невыгодны. Потому что это будет означать, что мы выигрываем, нам не нужна пауза. Я говорю всем коллегам, министрам, что мы не вернёмся ни под каким предлогам в этот период пыток под названием Минск [Минские соглашения]. Русские не подпишутся на соглашения, которые можно выполнить не в их интересах».