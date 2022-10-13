Астана, 13 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успеха в проведении чемпионата мира по футболу. Об этом он сказал 13 октября на встрече в Астане.

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«Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете», — сказал Путин.

«Хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», — добавил он.

Напомним, Россия проводила чемпионат мира по футболу в 2018 году. В 2022-м мировое первенство пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.