Канберра, 13 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Теневой министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс заявила в эфире телеканала ABC, что она против отмены запрета посещать страну, который был наложен на бывшую первую ракетку мира Новака Джоковича.

(сс) James Boyes Новак Джокович

Ранее в текущем году прежнее правительство Австралии под руководством Скотта Моррисона аннулировало визу спортсмена из-за того, что он не был вакцинирован от COVID-19.

Джокович теперь не сможет приехать в Австралию в течение трех лет. Как пишут журналисты, есть предположения, что запрет будет отменен, чтобы позволить теннисисту принять участие в соревнованиях AustraliaOpen в 2023 году.

Эндрюс заявила, что если его запрет будет отменен, это вызовет вопросы об отмене ограничений для кого-либо еще. Она говорит, что один и тот же закон должен применяться ко всем.