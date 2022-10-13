Стокгольм, 13 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Победившие на местных выборах Социал-демократы, а также Левые и Зеленые берут на себя управление городом Стокгольм. Об этом сообщает радиостанция SR.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

13 октября представители партий созывают пресс-конференцию, чтобы представить состав нового правительства и политическую программу на следующие четыре года.

На муниципальных выборах в Стокгольме 11 сентября Социал-демократы получили 29,5%, Левые— 15,4%, а Зеленые — 6%, таким образом, завоевав большинство. Новая власть сменяет старую, состоящую из Умеренных, Центристов, Либералов, Христианских демократов и Зеленых.

Напомним, что на протяжении последних лет в Стокгольме правили Умеренные.