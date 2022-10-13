Анкара, 13 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Полной уверенности в продлении продовольственной сделки нет, заявил координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла в эфире турецкого телеканала A Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Он сообщил, что видит готовность сторон к работе, и верит, что работа будет продолжена в правильном направлении.

Координатор считает сделку успешной. Он рассказал об очереди из судов в Стамбуле и указал общий объём вывезенной продукции — около 7 млн тонн зерна. Амир Махмуд Абдулла также прокомментировал перспективы продления сделки, которая заканчивается 19 ноября.

«Мы не знаем, что принесет нам будущее, не можем заявлять стопроцентно. Но могу сказать, что стороны очень воодушевленно подходят к этому вопросу, и я верю, что они найдут пути решения», — сказал он.