Астана, 13 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Власти Индонезии рассчитывают поднять на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) вопрос о нефтяных запасах и договорится о закупке нефти. Об этом 13 октября заявил на пресс-конференции в Астане индонезийский посол в Казахстане и Таджикистане Фаджроэль Рахман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Самое главное — это запасы нефти», — приводит его слова портал ANATARA.

Также Рахман уточнил, что Индонезия считает это вопрос важным, так как десять стран — членов СВМДА — это наиболее крупные экспортеры мировой нефти за пределами Ближнего Востока.

«Если возможно, мы надеемся получить какие-то запасы нефти (от стран-участников — ред.)», — пояснил посол Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заявление о преобразовании форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в международную организацию приняли участники саммита СВМДА в Астане.