Вашингтон, 13 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Международный валютный фонд уже в октябре начнет работу над программой бюджетной поддержки Киева в 2023 году, после того как киевские власти попросили предоставить им до 20 млрд долларов, сообщает Financial Times.

Preiss MSC Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на встрече, организованной МВФ и Всемирным банком в Вашингтоне, и сказал, что программа МВФ в размере до $20 млрд будет «критически важной» в качестве основного источника финансирования для покрытия прогнозируемого дефицита бюджета в 2023 году в размере $38 млрд.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд будет работать над созданием экономического форума для б. УССР, который будет собираться на регулярной основе и рассматривать возможности покрытия бюджетного дефицита.

«Это путь… к полноценной программе, к которой вы призывали», — сказала она.

Министр финансов США Джанет Йеллен поблагодарила МВФ за то, что он «заложил основу для полноценной программы к следующему году», однако отметила, что необходимо улучшить «масштаб, предсказуемость и грантовый компонент» финансирования.

США настаивают на том, чтобы ЕС ускорил и увеличил финансовую поддержку Киева. В августе ЕС выделил первый 1 млрд евро из 9 млрд евро, обещанных в мае, но до сих пор не предоставил остальные средства.

США предоставили Киеву $8,5 млрд в виде гранта и недавно одобрили выделение еще $4,5 млрд, которые, по словам Йеллен, будут предоставлены в ближайшие недели.