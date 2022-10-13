Москва, 13 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Российская экономика на удивление всему миру переживает текущую крайне напряжённую ситуацию в геополитике не так тяжело, как прогнозировалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал решение МВФ улучшить прогнозы по динамике падения российского ВВП по итогам 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Санкции ЕС и США, конечно, больно ударили по российскому бизнесу, но массовых банкротств, резкого сокращения внутреннего спроса и роста безработицы не наблюдается, — сказал Ковригин. — Запас прочности у отечественной экономики пока ещё есть. Во многом поддержку нам оказывают высокие цены на энергоносители. Европа продолжила покупать их у России, и принудительный перевод расчетов на рубли восприняла как горькую пилюлю, не более того. В России весьма успешно заработал параллельный импорт — проблем с поставками в большинстве отраслей не наблюдается. Некоторые зарубежные товары даже оказались дешевле — из-за укрепившегося рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у ЕС не осталось возможности моментально нанести ощутимый удар по экономике РФ.