София, , 11:06 — REGNUM На болгарской авиабазе Безмер стартовала активная фаза учений военно-воздушных сил Болгарии, Румынии, Италии и Литвы «European Spartan Exercise-2022». Об этом 13 октября сообщает БТВ.

Самолет ВВС НАТО Alan Wilson

Согласно официальной информации, в течение двух ближайших дней самолеты стран-союзников проведут тренировочные полеты в районе Балканских гор, а также над акваторией Черного моря.

«Цель нового этапа учений — добиться максимальной боеспособности соответствующий подразделений для эффективной защиты восточных границ Североатлантического альянса», — заявил координатор маневров, болгарский полковник Филип Ангелов.

Напомним, «European Spartan Exercise» ежегодно проходят в одной из стран НАТО в период с 3 по 14 октября.