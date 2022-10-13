* Талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, , 10:53 — REGNUM В афганской провинции Саманган спецслужбы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали одного из сотрудников национальной безопасности предыдущего правительства, и по прошествии десяти дней о его судьбе нет никаких известий. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Fidh.org

Мохаммад Кабир был арестован в день свадьбы сына в одном из свадебных салонов в городе Айбак, административном центре провинции.

Хотя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил всеобщую амнистию и Мохаммад Кабир продолжил исполнять свои обязанности после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, глава разведки радикалов несколько месяцев назад уволил его.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.