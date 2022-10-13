София, 13 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Профсоюз работников службы исполнения наказаний (ПРСИН) Болгарии объявил о проведении 25 октября текущего года общенациональной забастовки с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 13 октября сообщает БНР.

Luis Argerich Тюрьма

По предварительным данным, 12 октября руководство ПРСИН направило письма с соответствующим ультиматумом болгарскому министру юстиции Круму Заркову и замминистра Марии Павловой.

«Если наши обращения не будут рассмотрены, мы полностью прекратим исполнять свои служебные обязанности», — говорится, в частности, в посланиях.

Предполагается, что массовые акции протеста тюремщиков пройдут у зданий Минюста и МВД в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве и других крупных городах Болгарии. На сегодняшний день зарплата служащих исправительных учреждений страны не превышает минимума в размере $400.