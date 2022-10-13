Сана, , 10:48 — REGNUM Делегация Йеменского движения хуситов прибыла в Эр-Рияд для согласования списков пленных йеменцев, подлежащих освобождению из саудовского плена. Об этом 13 октября сообщает Belqees.

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По данным журналистов, встречная делегация представителей МИД и министерства обороны Саудовской Аравии прибыла в столицу Йемена — Сану.

Отмечается, что обмен делегациями являются частью соглашения об обмене пленными, заключенном в рамках мер по прекращению огня в Йемене.

Итогом работы комиссии должен стать обмен по принципу 30 на 30 человек. Ряд изданий сообщают, что делегации могут также согласовать обмен по схеме «всех на всех».