Нили, Афганистан, , 10:44 — REGNUM Разведывательное управление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Дайкунди сообщает, что в уезде Мирамор была обнаружена и уничтожена лаборатория по производству наркотиков. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Нарколаборатория Prokuror-kaluga.ru

Управление опубликовало заявление о том, что агенты спецслужб обнаружили и захватили лабораторию по производству наркотического вещества в уезде Мирамор.

По данным управления, в лаборатории также было изъято 500 килограмм прекурсоров. Согласно заявлению, в связи с этим событием задержаны два человека.

За день до этого в провинции Саманган были уничтожены две нарколаборатории.