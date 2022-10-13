Нили, Афганистан, 13 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Разведывательное управление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Дайкунди сообщает, что в уезде Мирамор была обнаружена и уничтожена лаборатория по производству наркотиков. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Prokuror-kaluga.ru Нарколаборатория

Управление опубликовало заявление о том, что агенты спецслужб обнаружили и захватили лабораторию по производству наркотического вещества в уезде Мирамор.

По данным управления, в лаборатории также было изъято 500 килограмм прекурсоров. Согласно заявлению, в связи с этим событием задержаны два человека.

За день до этого в провинции Саманган были уничтожены две нарколаборатории.