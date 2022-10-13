Вашингтон, 13 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Решение комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи о повышении учётной ставки на 0,5% вполне оправданно. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление он сделал 12 октября в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне.

Напомним, что 12 октября ЦБ Южной Кореи повысил учетную ставку на 0,5%, до 3%. Впервые за последние 10 лет показатель достиг отметки в 3%.

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«Нам необходимо уделить внимание уязвимым слоям населения, но это не исключает необходимости повышения учётной ставки», — заявил Чху Гён Хо.

Министр добавил, что, если не повышать ставку, то нестабильность валютного курса сохранится. Он отметил, что повышение учётной ставки позволит стабилизировать рынок недвижимости и замедлить рост долгов домохозяйств.