Хабаровск, 13 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Власти и бизнес Хабаровского края обсудили создание транспортно-логистического центра «Хабаровский», сообщили в правительстве региона.

Mmsut.sledcom.ru Железная дорога

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Договоренность о создании «сухого порта» была достигнута на полях ВЭФ-2022. Местом расположения центра выбран район железнодорожной станции «Хабаровск-2». Земельный участок находится в границах ТОР «Хабаровск».

«Проект направлен на решение задач, поставленных президентом России по повышению скорости доставки грузов, снижению логистических издержек экономики, и на реализацию экспортного потенциала страны. Общий объем инвестиций составит около 6 млрд рублей», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Транспортно-логистический центр «Хабаровский» — один из девяти, которые появятся в стране в ближайшие два года. Проектная мощность объекта — 300 тыс. ДФЭ в год. Плановый срок завершения первого этапа на 150 тыс. ДФЭ намечен на 2024 год, полная реализация проекта — в 2025 году.

Ключевой инвестор — ООО «ФинИнвест».

Как сообщало ИА REGNUM, на севере и западе Москвы на территории бывших промзон в Можайском районе, Очаково-Матвеевском и Восточном Дегунине построят четыре логистических центра площадью 160 тыс. кв. метров.