Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Мобилизованный из Санкт-Петербурга адвокат Андрей Никифоров погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО), сообщил 13 октября корреспонденту ИА REGNUM президент Невской коллегии адвокатов Александр Зеленский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечная память

По предварительным данным, Никифоров погиб 7 октября под Лисичанском (Луганская Народная Республика).

«Мобилизован был Андрей 24-го (пишут 25-го) сентября. Обстоятельств гибели пока не знаем», — уточнил собеседник агентства.

Добавим, Министерство юстиции РФ разъяснило, что адвокаты подлежат мобилизации на общих основаниях, на это время адвокатский статус приостанавливается. На сегодняшний день в России зарегистрировано 78 тыс. адвокатов.

Напомним, 21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации граждан. После подготовки мобилизованные будут направлены в зону проведения СВО.