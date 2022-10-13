Астана, 13 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Целью западных стран в Азии является разделение стран для получения неконтролируемого доступа к рынкам и ресурсам. Об этом заявил 13 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белорусский лидер выступил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). По его словам, раздиравшие Старый свет конфликты докатились до Азии, и предлагающие миротворческие услуги западные страны на деле только подливают масла в огонь.

«Их цель — всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам», — считает Лукашенко.