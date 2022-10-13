Вашингтон, 13 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Запад не располагает таким количеством средств ПВО, чтобы удовлетворить потребности Киева. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт британский телеканал Sky News.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

Журналист телеканала спросил главу Пентагона, в отсутствии политической воли или нехватке необходимого вооружения кроется причина того, что Запад не может быстро предоставить киевскому режиму средства ПВО?

«Конечно, это не вопрос отсутствия воли», — заявил Остин.

Кроме того, высокопоставленный дипломат сообщил телеканалу, что именно из-за нехватки систем ПВО союзники киевского режима ограничены в своём отклике на потребности Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Остин пообещал поставить Киеву системы «для защиты неба» так быстро, насколько это физически возможно.

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