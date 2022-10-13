Пентагон намекнул на нехватку средств ПВО для передачи Киеву
Вашингтон, 13 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Запад не располагает таким количеством средств ПВО, чтобы удовлетворить потребности Киева. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт британский телеканал Sky News.
Журналист телеканала спросил главу Пентагона, в отсутствии политической воли или нехватке необходимого вооружения кроется причина того, что Запад не может быстро предоставить киевскому режиму средства ПВО?
«Конечно, это не вопрос отсутствия воли», — заявил Остин.
Кроме того, высокопоставленный дипломат сообщил телеканалу, что именно из-за нехватки систем ПВО союзники киевского режима ограничены в своём отклике на потребности Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Остин пообещал поставить Киеву системы «для защиты неба» так быстро, насколько это физически возможно.
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