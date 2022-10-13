Астана, 13 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что страны Азии должны озаботиться вопросом переходу к низкоуглеродной (декарбонизированной) экономике. Об этом он заявил 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астана. Токаев. Казахстан

«Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объёмах», — заявил Токаев.

Он предложил провести в 2024 году в Астане конференцию высокого уровня для обсуждения проблем экологии, которые есть в странах СВМДА. Результаты конференции Токаев предложил сделать основой для основания Совета Совещания по вопросам сотрудничества в сфере экологии.

Стоит отметить, ранее МИД РФ призвал международное сообщество при переходе к низкоуглеродной экономике учитывать особенности развивающихся стран, не лишать их доступа к энергии, а также отделять в этом вопросе политику и экологию.