Москва, 13 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В 2023 году в Москве появятся 14 новых станций метрополитена. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«В 2023 г. московское метро станет больше сразу на 14 станций. Откроем последние участки Большой кольцевой линии, а также перегоны «Рассказовка — Внуково» на Солнцевской линии и «Селигерская — Физтех» на Люблинско-Дмитровской ветке метро», — написал Собянин.

Также, по его словам, в 2024 году на карте метро появится новая линия — Троицкая.

Собянин также рассказал о продолжении работ на Рублёво-Архангельской линии и о подготовке к строительству Бирюлёвского радиуса.