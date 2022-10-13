* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 13 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Высокопоставленный узбекский командир «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Салахуддин Аюби покинул ряды движения. Об этом телеканалу Afghanistan International сообщили источники, близкие к Аюби.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По словам собеседников, Аюби разорвал отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за своего недовольства «этническими предпочтениями и игнорированием позиции тюрок в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Салахуддин Аюби — один из видных командиров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), занявших президентский дворец после того, как бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула.

Эти источники сообщили, что Аюби прибыл из Кабула в город Меймене, административный центр провинции Фарьяб, и поставил условия руководству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которых он вернётся в ряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, среди требований Аюби — «фундаментальные реформы, инклюзивное правительство, образование девочек и права женщин».

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, Аюби был назначен командиром 203-го армейского корпуса «Мансури» со штабом в провинции Пактия на востоке Афганистана. Однако, затем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сняли его с этой должности.

Источники, близкие к Аюби, сообщили Afghanistan International, что это недовольство достигло пика, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) конфисковали его дом под предлогом задолженности государственной электроэнергетической компании «Брешна».

По имеющимся данным, Салахуддин Аюби имеет под своим командованием тысячи узбекских боевиков и сыграл заметную роль в войне против сил предыдущего правительства.

Ранее Махдум Алам стал первым высокопоставленным командиром узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана, арестованным «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его арест вызвал массовые протесты в провинции Фарьяб. Махдум Алам был освобождён через несколько месяцев и недавно был назначен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начальником полиции провинции Газни.

После увольнения с должности командира корпуса Салахуддин Аюби был назначен заместителем министра развития сельских регионов, но отказался от этой должности.

В 2015 году Аюби был схвачен и заключён в тюрьму силами предыдущего правительства, когда следовал в пакистанскую Кветту через Шинданд в провинции Герат. Позже он бежал из афганской правительственной тюрьмы.

Одновременно с побегом Салахуддина Аюби из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне Шах уезда Кайсар провинции Фарьяб были освобождены 83 заключённых. Тогдашнее министерство обороны Афганистана сообщило, что в это число входили: 31 солдат национальной армии, 24 полицейских, четыре гражданских лица, восемь иностранцев и два бойца коммандос. В то время некоторые члены совета провинции Фарьяб сообщили СМИ, что Аюби был освобождён в обмен на этих людей.

Источники, близкие к Салахуддину Аюби, сообщили, что после падения Кабула он жил в доме маршала Абдул Рашида Дустума в столичном районе Ширпур, но теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) конфисковали этот дом.