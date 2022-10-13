Самара, 13 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Студенты помогают шить обмундирование, а также конструируют спецодежду для участников спецоперации с помощью IT-технологий в Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

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Сообщается, что студенты и преподаватели Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна шьют элементы обмундирования и работают над созданием верхней одежды для военнослужащих.

Отмечается, что верхняя одежда конструируется в мастерской «Цифровой модельер» с помощью IT-технологий.

«Это целый комплекс, который включает компьютерное программное обеспечение, сканер и плоттер. Сначала с помощью сканера тела человека специалисты получают размерные признаки, которые используют при создании конструкции в программе. Как будет выглядеть будущее изделие, можно увидеть уже на мониторе компьютера. Такая технология позволяет сократить время, сэкономить материал и улучшить качество конструкции. В итоге можно сшить одежду, максимально удобную для применения на практике», — приводит пресс-служба слова заведующей технологическим отделением Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайнаЕлены Михайловой.

Отмечается, что при разработке экипировки руководство колледжа советуется с военными, которым предстоит применять в жизни.

Студенты также изготавливают сумки-чехлы для спальных мешков, первая партия в 200 штук уже передана заказчику, сообщили в пресс-службе.

«Мы шьем сумки для спальных мешков для военных. Стараемся работать оперативно — чем больше отшили, тем лучше. На создание одной сумки уходит в среднем час. Сейчас непростая ситуация, и очень хочется поддержать наших военных», — приводит пресс-служба слова студентки колледжаАнны Семионичевой.