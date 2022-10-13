Чебоксары, 13 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Штаб «Народного фронта» в Чувашии побывал в военном гарнизоне в Ульяновске, где проходят обучение мобилизованные, чтобы передать гуманитарную помощь отправляющимся в зону спецоперации. На этот раз помощь была нестандартной, сообщили ИА REGNUM в республиканском отделении ОНФ.

Https://telegra.ph Штаб «Народного фронта» в Чувашии побывал в военном гарнизоне в Ульяновске

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«С началом частичной мобилизации и граждане и Министерство обороны столкнулись с множеством неожиданных проблем и задач. В нестандартной ситуации приходится решать их всем миром. На днях к нам обратилось руководство военного гарнизона в Ульяновске, где проходили обучение призванные, в том числе ребята из Чувашии. Нас попросили помочь с обеспечением мобилизованных одноразовыми приборами и посудой на время их транспортировки до места назначения. Казалось бы, можно было обойтись обычной посудой, но в дороге не будет нужного объема воды для ее мытья. В общем, такая мелочь может сказаться на здоровье ребят», — говорят в «Народном фронте».

За выходные благодаря благотворителям и неравнодушным людям, откликнувшимся на обращение в соцсетях, была не только выполнена основная задача — 50 тысяч единиц столовых приборов и посуды, но и собрана другая гуманитраная помощь — продукты длительного срока хранения, медикаменты, нательное белье, носки, средства гигиены, резиновые сапоги, перчати, балаклавы.

«Наш фургон был загружен «под завязку», когда мы в понедельник приехали в ульяновской гарнизон», — говорит член штаба регионального отделения «Народный фронт» в Чувашии, депутат Госсовета Владислав Солдатов («СР — Патриоты — За правду»).

Он отметил, что «Народный фронт» активно взаимодействует с Минобороны РФ, контролирует законность мобилизации, а также помогает призывникам. «Народные фронтовики» посетили учебный центр на территории Ульяновской области и лично проверили условия пребывания ребят в воинских частях. Здесь завершали курс военной подготовки и уже на следующий день готовились к отправке в зону СВО еще несколько сотен человек из регионов Поволжья, в том числе и из Чувашии. Сами ребята рассказали, что чувствуют поддержку земляков, что настроение у них собранное, боевое.

«Вместе с руководством военного гарнизона «Народный фронт» в Чувашии проводил первую партию мобилизованных, отправлявшихся в это время в зону СВО. Стоя на плацу, мы передали воинам слова поддержки от всех жителей Чувашии и пожелание скорейшего возвращения с победой!» — говорят «народные фронтовики».