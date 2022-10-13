Вашингтон, 13 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Больше всего для выживания киевского режима в условиях проводимой Россией операции по денацификации территории бывшей УССР делают не США, а Польша и страны Прибалтики, об этом со ссылкой на отчет аналитического центра сообщает 12 октября The Economist.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Пляска смерти

Согласно последним подсчетам Кильского института мировой экономики, который отслеживает помощь киевскому режиму, больше военной и экономической помощи, чем любая другая страна, и больше, чем европейские страны вместе взятые, предоставили США. В Европе ситуация очень разная: если поддержку Киеву измерять в процентах от ВВП, то выходит, что сильнее всего режим в Киеве поддерживают страны Прибалтики и Польша.

Так, отчет, опубликованный 11 октября, показывает, что в период с 24 января (за месяц до начала спецоперации) по 3 октября на США приходилось 56% помощи Киеву. Это сопоставимо с 40% из европейских стран вместе взятых. Разрыв наиболее очевиден, когда речь идет о военной помощи, более двух третей которой было предоставлена США и около четверти — странами Европы. Тем не менее в отношении к ВВП доля поддержки Киева со стороны США составила всего около 0,4%. Латвия и Эстония, чья экономика невелика, помогают Киеву в объемах, эквивалентных примерно 1% их годового ВВП. Вклад Польши составляет 0,6% от ее ВВП. Согласно этому подсчету, еще три страны — Литва, Норвегия и Словакия — вносят больший вклад, чем Америка.

Поборником киевского режима едва ли можно назвать Великобританию, которая выделяет лишь 0,24% своего ВВП. Еще меньше выделяют другие европейские тяжеловесы — Германия (0,17%), Италия (0,15%) и Франция (0,15%).

Европейские страны говорят, что они предоставляют другие важные формы помощи, в частности, заботясь о 4,5 млн беженцев, покинувших территорию бывшей УССР. Опять же, нагрузка ложится в основном на прифронтовые государства. Грубый подсчет показывает, что беженцы до сих пор стоили Польше еще 0,71% ВВП. В Германии на обеспечение беженцев выделяется лишь 0,08% ВВП, в Великобритании — 0,01%.

Десятилетия недостаточного инвестирования в оборону означают, что европейские арсеналы не так хорошо укомплектованы, как американские. Это влияет на то, сколько тяжелого вооружения — танков, бронетранспортеров, гаубиц и реактивных систем залпового огня — они могут отправить. Глядя на долю национальных запасов, пожертвованных киевскому режиму, Кильский институт считает, что самой щедрой была Норвегия (она предоставила около 24% своего арсенала), за ней следуют Чехия (17%) и Польша (13%).