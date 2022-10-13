Москва, , 09:20 — REGNUM Уголовное дело против оператора сотовой связи и мобильного интернета ПАО «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов возбудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ФАС.

Мегафон Mobilnyi-gid.ru

Отмечается, что, по данным службы, в мае 2022 года «Мегафон» провел повышение цен на услуги связи для более 16,5 млн своих абонентов в среднем на 12%.

При этом подчёркивается, что ФАС было установлено, что такое повышение цен не соответствовало уровню инфляции с начала 2022 года, в связи с чем служа проанализировала экономическую обоснованность такого решения.

«Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей», — говорится в сообщении, и добавляется, что после этого ФАС РФ возбудила в отношении «Мегафона» дело по признакам нарушения п.1 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что приходу новых операторов сотовой связи в регионе будут рады. Когда это случится, пока неизвестно.