Сеул, , 08:58 — REGNUM Председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём посетит США на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что высокопоставленный южнокорейский военный прибудет Вашингтон для встречи с американским коллегой Марком Милли и японским коллегой Коджи Ямадзаки, которая состоится 20 октября.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности, а также противодействие северокорейским угрозам. Другие подробности не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября КНДР провела испытания крылатой ракеты большой дальности, которыми руководил лидер страны Ким Чен Ын.

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