Сеул, 13 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём посетит США на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что высокопоставленный южнокорейский военный прибудет Вашингтон для встречи с американским коллегой Марком Милли и японским коллегой Коджи Ямадзаки, которая состоится 20 октября.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности, а также противодействие северокорейским угрозам. Другие подробности не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября КНДР провела испытания крылатой ракеты большой дальности, которыми руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Читайте также: Ким Чен Ын руководил испытательным пуском крылатых ракет большой дальности