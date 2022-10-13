Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Ряд чиновников администрации президента США Джо Байдена опасаются, что их план введения потолка цен на нефть может иметь далекоидущие негативные последствия после решения ОПЕК+ сократить добычу, об этом 13 октября пишет Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

План направлен на то, чтобы сохранить достаточное количество российских поставок на мировом рынке и предотвратить тем самым скачок мировых цен на нефть, но это предложение было сопряжено со сложностями с самого начала и стало предметом интенсивных дипломатических переговоров с европейскими союзниками. По словам источников, на перспективах такого плана в настоящее время потенциально поставило крест решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в день.

«Тем не менее некоторые чиновники обеспокоены тем, что сокращение добычи ОПЕК+ увеличило волатильность на рынках, а действия США по ограничению цен на российскую нефть могут, напротив, привести к скачку», — отмечает издание.

По словам одного из источников, в администрации США, чьи чиновники почти каждый день проводили встречи для выработки детального плана ограничения цен, все больше обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может принять ответные меры.

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В свою очередь, представители Совета национальной безопасности Белого дома и министерства финансов прокомментировали ситуацию на момент написания материала.