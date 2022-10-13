Астана, 13 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в российских рублях, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в ходе саммита в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«По взаиморасчётам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан», — заявил он РИА Новости.

Кожошев добавил, что пока Казахстан не решился на оплату энергоресурсов в национальных валютах. Тем не менее он выразил уверенность, что торговля между странами ЕЭАС будет набирать обороты, а российский рубль — укрепляться.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее российский лидерВладимир Путин заявил, что Россия продолжит переходить на расчеты в национальных валютах при торговле энергоресурсами. Он отметил, что Москва и Пекин уже рассчитываются в рублях и юанях за поставки российского природного газа.