Южно-Сахалинск, , 07:03 — REGNUM На Сахалине на полигон, где проходят боевое слаживание мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, доставили необходимые военнослужащим вещи, которые собрали Ассамблея народов области и волонтёры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мобилизованным привезли сладости, балаклавы, газовые баллоны, вязанные носки и многое другое, что просили военнослужащие в день открытых дверей.

Отмечается, что мобилизованные уже переехали в отремонтированные утеплённые казармы.

Военнослужащие поблагодарили всех, кто оказывает им помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье центры оказания помощи родственникам резервистов, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса, должны работать на опережение и инициативно. Такое распоряжение сделал глава региона Василий Орлов, подчеркнув необходимость звонить и спрашивать у людей, нужна ли им помощь.