Благовещенск, 13 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Приамурье центры оказания помощи родственникам резервистов, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса, должны работать на опережение и инициативно. Такое распоряжение сделал глава региона Василий Орлов, подчеркнув необходимость звонить и спрашивать у людей, нужна ли им помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе правительства региона.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

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Оперативные штабы для поддержки семей мобилизованных открылись в каждом муниципалитете области. В Белогорске эта структура получила 15 обращений, в основном по вопросам получения выплат. По каждому заявлению центр работает адресно, подчеркнул глава города Станислав Мелюков.

Родственники резервистов также обращались за помощью в колке дров. Аналогичные просьбы поступали от жителей Тынды. Кроме того, люди нуждаются в содействии при оформлении доверенностей, ускоренной регистрации брака, бурении скважины, покупки угля.

«В фонд «Доброта» предпринимателями Тынды перечислено более 2 000 000 рублей. Мы дважды организовали в кафе встречу жен и матерей призванных, для детей провели развлекательную программу с аниматорами. Обратная связь — положительная», — рассказала мэр Тынды Марина Михайлова.

«Не нужно ждать, когда к вам придут за помощью. Связывайтесь с семьями, спрашивайте, чем помочь, разъясняйте порядок выплат. Люди должны чувствовать вашу поддержку», — подчеркнул Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, через портал госуслуг и отделения социальной защиты населения Амурской области можно подать заявления на получение выплат и другой помощи, предусмотренной в регионе для семей мобилизованных военнослужащих. Родственникам резервистов перечислят по 18 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и по 10 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты.