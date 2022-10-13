Должны чувствовать поддержку — о помощи семьям мобилизованных в Приамурье
Благовещенск, 13 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Приамурье центры оказания помощи родственникам резервистов, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса, должны работать на опережение и инициативно. Такое распоряжение сделал глава региона Василий Орлов, подчеркнув необходимость звонить и спрашивать у людей, нужна ли им помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе правительства региона.
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Оперативные штабы для поддержки семей мобилизованных открылись в каждом муниципалитете области. В Белогорске эта структура получила 15 обращений, в основном по вопросам получения выплат. По каждому заявлению центр работает адресно, подчеркнул глава города Станислав Мелюков.
Родственники резервистов также обращались за помощью в колке дров. Аналогичные просьбы поступали от жителей Тынды. Кроме того, люди нуждаются в содействии при оформлении доверенностей, ускоренной регистрации брака, бурении скважины, покупки угля.
Как сообщало ИА REGNUM, через портал госуслуг и отделения социальной защиты населения Амурской области можно подать заявления на получение выплат и другой помощи, предусмотренной в регионе для семей мобилизованных военнослужащих. Родственникам резервистов перечислят по 18 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и по 10 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты.