Астана, 17 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан, где принял участие сразу в трёх международных саммитах. На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 13 октября главы государств обсудили региональное сотрудничество в Азии в экономической и гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности. На заседании Совета глав государств СНГ 14 октября лидеры представили свои позиции по ключевым вопросам взаимодействия в рамках Содружества. В тот же день состоялся первый саммит Россия — Центральная Азия, состоялось обсуждение перспектив взаимодействия РФ и пяти государств региона в различных областях. Кроме того, состоялись отдельные встречи президента России с главами государств, участвующими в мероприятиях в Астане.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

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