Вашингтон, 13 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Правительство США ускорит предоставление гуманитарной помощи Гаити на фоне кризиса, с которым столкнулась эта республика. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, сообщили в его пресс-службе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM© Энтони Блинкен

Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Вашингтон усилит поддержку в обеспечении безопасности в карибской стране, ситуация в которой обострилась из-за разгула преступных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество присоединиться к развертыванию военных сил в Гаити для урегулирования гуманитарного кризиса и ситуации с безопасностью.