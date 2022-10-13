Пекин, , 04:35 — REGNUM На рынке легковых автомобилей Китая в сентябре было продано 1,90 млн единиц, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности, за счет электромобилей, говорится в заявлении Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), передает газета Global Times.

Электромобиль Тесла Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным CPCA, в сентябре китайские производители легковых автомобилей продали 2,249 млн автомобилей, что на 29% больше, чем в прошлом году, и на 7% больше, чем в прошлом месяце.

Эффект такой политики, как сокращение вдвое налога на покупку автомобилей, был заметен с точки зрения повышения потребительского доверия, в результате чего розничные продажи достигли высокого роста в годовом исчислении, говорится в сообщении ассоциации.

Продажи электромобилей были движущей силой внутреннего автомобильного рынка, о чем свидетельствуют последние данные по продажам автомобилей за сентябрь. По оценкам CPCA, оптовые показатели производителей электромобилей в сентябре составили 664 000 единиц, что примерно на 90% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ассоциации, бум был частично обусловлен увеличением производственных мощностей, выпуском новых продуктов и политическими факторами. Хотя стоимость покупки электромобилей немного выше, чем для традиционного топливного автомобиля, рост цен на топливо из-за глобальной инфляции и геополитических конфликтов изменил баланс, согласно сообщениям СМИ.

Значительные продажи в сентябре также отражают устойчивую и целостную цепочку поставок автомобильной промышленности Китая, несмотря на эпидемию и другие факторы. Одним из хороших примеров являются рекордные поставки на «Гигафабрики» Tesla в Шанхае. Генеральный секретарь CPCA Цуй Дуншу недавно заявил, что завод Tesla в Шанхае поставил в сентябре более 83 000 автомобилей, в очередной раз установив новый рекорд по ежемесячным поставкам.

Кроме того, согласно сообщениям СМИ, продажи Tesla в Китае в сентябре достигли 83 100 единиц, что на 48,4% больше по сравнению с 56 000 единиц, проданных за аналогичный период прошлого года. Устойчивое производство поддержало продажи, укрепив позиции Китая как ведущего мирового центра по производству автомобилей.

Данные Главного таможенного управления показывают, что с января по август было экспортировано около 1,91 млн китайских автомобилей, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом ключевую роль сыграл рост экспорта электромобилей.