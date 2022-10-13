Шанхай, Китай, 13 октября, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Власти Шанхая заверили общественность в том, что подача водопроводной воды в городе в норме и стабильно после того, как ранее в тот же день было объявлено об отключениях воды, запланированных в некоторых районах, что заставило некоторых жителей запасаться питьевой водой, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

Шанхай

Шанхайское бюро по водным вопросам заявило, что запланированные отключения воды вызваны плановой очисткой трубопроводов и резервуаров для воды и лишь временно затронут небольшое количество районов.

Бюро отметило, что в то время как устье реки Янцзы в Шанхае с начала сентября испытывает прилив соленых вод, что является регулярным сезонным явлением, городские водопроводные компании усилили мониторинг качества воды и приняли меры для обеспечения нормального производства и подачи квалифицированной водопроводной воды в Шанхае.