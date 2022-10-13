Шицзячжуан, Китай, 13 октября, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Уезд Дамин города Ханьдань провинции Хэбэй, расположенный примерно в 450 км к юго-западу от Пекина, славится своим кунжутным маслом местного производства, сообщает 12 октября газета China Daily.

Mareefe Масло

Согласно историческим записям, в уезде были семейные мастерские еще во времена династии Мин (1368-1644), а сейчас здесь работает современная сеть по производству кунжутного масла. Традиционное ремесло изготовления выдающегося продукта округа — «сяомо сянйоу», или молотого кунжутного масла, получаемого из семян растения, — теперь включено в списки нематериального культурного наследия страны и провинций.

По словам местных жителей, этот метод защищает питательные вещества кунжута от разрушения во время обработки.

По данным местного правительства, более 30 000 жителей примерно в 40 деревнях уезда занимаются производством кунжутного масла. Они производят 55 000 метрических тонн в год, что составляет около одной четвертой от общего объема производства по стране. Люди из Дамина управляют более чем 7500 маслозаводами в стране и за рубежом.