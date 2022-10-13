Вашингтон, 13 октября, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен 12 октября в ходе своей речи на собрании руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка предложила западным странам установить предельную цену на российскую нефть в размере примерно $60 за баррель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Она отметила, что Вашингтон работает над этим вопросом вместе со своими союзниками и партнерами. Глава минфина считает, что предложена стоимость позволит России «добывать и продавать нефть с прибылью».

Йеллен утверждает, что российская экономика была готова к такой цене на сырье «последние 5-7 лет». Кроме того, по словам Йеллен, себестоимость нефтедобычи в России якобы «достаточно низкая».

Министр добавила, что США выступают за установление ценового потолка, чтобы защитить мировой энергетический рынок «от последствий дальнейших взлетов цен на нефть».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября российский президент Владимир Путин предупредил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в те страны, которые установили предельные цены закупки продукции.