Брянск, 13 октября, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Пакет акций АО «Карачевский завод «Электродеталь» из Брянской области, который через АО «КРЭТ» («Концерн Радиоэлектронные технологии») входит в дивизион госкорпорации «Ростех», планируется продать со стартовой ценой 639,75 млн рублей. Торги пройдут 17 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Предметом аукциона являются 1,9 млн обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 34,72% уставного капитала.

В 2014 году акции этого же предприятия уже пытались реализовать с торгов. Тогда к покупке предлагалось 62,58% акций за 672 млн рублей. Тогда же отмечалось, что 95% всех заказов предприятия — доля военно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее крупная компания с госучастием также выставила на продажу один из своих имущественных комплексов — авиационно-техническую базу в Хабаровске. Владельцем актива с начальной ценой более 739 млн рублей является ПАО «Корпорация «Иркут».