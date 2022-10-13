Пакет акций завода из дивизиона Ростеха выставлен на продажу
Брянск, 13 октября, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Пакет акций АО «Карачевский завод «Электродеталь» из Брянской области, который через АО «КРЭТ» («Концерн Радиоэлектронные технологии») входит в дивизион госкорпорации «Ростех», планируется продать со стартовой ценой 639,75 млн рублей. Торги пройдут 17 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.
Предметом аукциона являются 1,9 млн обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 34,72% уставного капитала.
В 2014 году акции этого же предприятия уже пытались реализовать с торгов. Тогда к покупке предлагалось 62,58% акций за 672 млн рублей. Тогда же отмечалось, что 95% всех заказов предприятия — доля военно-промышленного комплекса.
Справка: завод ведёт свою историю с 1950-х годов. В открытых источниках позиционируется как одно из ведущих предприятий по разработке и производству прямоугольных соединителей.
Напомним, ранее крупная компания с госучастием также выставила на продажу один из своих имущественных комплексов — авиационно-техническую базу в Хабаровске. Владельцем актива с начальной ценой более 739 млн рублей является ПАО «Корпорация «Иркут».