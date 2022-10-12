Нью-Йорк, США, 13 октября, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Десять государств, включая Иран, не стали голосовать по антироссийской резолюции в Генассамблее ООН, осуждающей воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом свидетельствуют результаты голосования в международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Сообщается, что голосовать по резолюции отказались Венесуэла, Иран, Азербайджан, Камерун, Буркина-Фасо, Сальвадор, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Джибути, а также Сан-Томе и Принсипи. Против резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

Также 35 государств воздержались от голосования. Среди них были Китай, Индия, Пакистан, Куба, Армения и другие.

Тем не менее антироссийскую резолюцию поддержали 143 страны. Для ее принятия было необходимо две трети голосов государств, выступивших за или против. Страны, воздержавшиеся или отказавшиеся от голосования, не учитывались.