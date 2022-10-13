Цаленджиха, , 01:39 — REGNUM В западногрузинском городе Цаленджиха сгорел автомобиль местного градоначальника, сообщает 12 октября грузинский телеканал «Фомула».

Горящий автомобиль Shah rukh khan

Инцидент произошёл поздно ночью на автостоянке перед домом мэра Гии Харчилавы. Мэр утверждает, что его автомобиль был совершенно исправен, и потому единственным объяснением случившегося возгорания является умышленный поджог.

По его словам, уже начато полицейское расследование и назначена пожарно-техническая экспертиза.

«Картина, вырисовывающаяся на месте, даёт мне возможность сделать такие выводы, и я хочу сказать всем, что мэр не изменит свою политику, будет более азартным в самоуправлении и предложит обществу более решительные реформы, выявит больше коррупционных схем, и эта система не сможет держать в кулаке мэра Цаленджихи», — сказал Харчилава.