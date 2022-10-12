Брюссель, 12 октября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. США планируют как можно быстрее поставить Киеву системы «для защиты неба», заявил 12 октября на пресс-конференции в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин.

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Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о сроках передачи систем ПВО киевскому режиму.

«Системы будут поставлены так быстро, насколько это физически возможно», — сказал Остин.

Кроме того, он пообещал, что США и их сателлиты намерены предоставить Киеву все вооружения, доступные Соединенным Штатам и «таким странам, как Германия».

Ранее Остин заявил, что Киев просит о системах ПВО, артиллерийских орудиях и системах дальнего поражения целей.