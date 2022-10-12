Осло, 12 октября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. 13 октября норвежский футбольный клуб «Буде-Глимт» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдет в Бодо на стадионе «Аспмира», а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

На данный момент «Арсенал» с двумя победами и шестью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы A. Также «канониры» имеют один матч в запасе. «Буде-Глимт», набрав четыре очка, располагается двумя позициями ниже.

В последний раз «Арсенал» и «Буде-Глимт» играли между собой 6 октября в матче третьего тура Лиги Европы. Тот матч завершился крупной победой подопечных Микеля Артеты со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Эдуард Нкетиа (23’ Киран Тирни), Роб Холдинг (27’ Фабио Виейра) и Фабио Виейра (84’ Габриэль Жезус).