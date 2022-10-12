Мадрид, , 21:45 — REGNUM 12 октября мадридское «Атлетико» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграло вничью с бельгийским «Брюгге». Основное время встречи, проходившей в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано», завершилось со счетом 0:0.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственную красную карточку на 82-й минуте матча получил ганский нападающий «Брюгге» Камал Сова. Матч обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессел Стеегстра и Ян де Врис.

Составы команд:

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Науэль Лусеро, Рейнилду Мандава, Сауль Ньигес (Матеус Кунья, 73’), Жоффрей Кондогбья, Коке (Родриго Де Пауль, 60’), Тома Лемар (Альваро Мората, 60’), Антуан Гризманн (Аксель Витсель, 79’), Анхель Корреа (Янник Феррейра Карраско, 60’).

«Брюгге»: Симон Миньоле, Денис Одои, Таджон Бьюкенен (Клинтон Мата, 84’), Брэндон Мехеле, Лубаде Силла, Андрес Сков Ольсен (Бьорн Мейер, 50’), Рафаэль Онедика Нвадике, Ханс Ванакен, Каспер Нильсен, Ферран Ютлга (Эдер Альварес, 73’), Камал Сова.