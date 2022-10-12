Москва, 12 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В РЖД планируют провести реконструкцию московских вокзалов в 2025–2030 годах. Об этом сообщил замгендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони в эфире «РЖД ТВ», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ленинградский вокзал

По словам Тони, столичные вокзалы сохранят внешний вид, однако внутри будут созданы современные условия. Он также добавил, что в век цифровой информатизации пассажиры хотят получать качественную услугу, поэтому задача РЖД — подстроиться под них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 800 млн поездок совершено пассажирами МЦК с сентября 2016 года. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также отметили, что в среднем за сутки на МЦК совершается около 550 тыс. поездок.