Генуя, Италия, 12 октября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Работники генуэзской компанииAnsaldo Energia 12 октября перекрыли движение на городской кольцевой автодороге, передают местные СМИ.

chensiyuan Площадь Феррари. Генуя

Таким образом они протестуют против планов работодателя сократить часть сотрудников для минимизации убытков (в сложном экономическом положении предприятие находится уже третий месяц).

Представители профсоюза потребовали четких гарантий от работодателя и местных властей — ранее работники таких гарантий, по их словам, получить не смогли.